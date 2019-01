CBRE : Le Chrysler Building à New York est à vendre

NEW YORK, 9 janvier (Reuters) - Le Chrysler Building, gratte-ciel emblématique de New York et chef d'oeuvre d'Art déco, est à vendre, a-t-on appris mercredi auprès de l'un de ses propriétaires et de la société chargée de trouver un acquéreur.

Haut de 319 mètres et de 77 étages, le Chrysler Building fut achevé en 1930 et détint très brièvement le record l'immeuble le plus haut du monde avant d'être détrôné par l'Empire State Building.

Le bâtiment est détenu à 90% par le fonds souverain d'Abou Dhabi et à 10% par Tishman Speyer, un promoteur immobilier.

Aucun prix de vente n'a été communiqué. En 2008, Abu Dhabi Investment Council a versé 800 millions de dollars (700 millions d'euros) pour acquérir sa participation. (Herbert Lash, Nicolas Delame pour le service français)