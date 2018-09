CBS : Accord pour le contrôle de CBS, démission du DG

(Actualisé avec communiqué de CBS)

NEW YORK, 10 septembre (Reuters) - CBS Corp a annoncé dimanche être parvenue à un accord qui va permettre de résoudre les difficultés entourant le contrôle du groupe de médias et le départ de son directeur général, Lee Moonves.

L'avenir de CBS faisait l'objet de négociations entre le groupe lui-même et son actionnaire principal, National Amusements, propriété de Shari Redstone et de son père Sumner qui contrôlent aussi Viacom.

Selon des sources proches du dossier, CBS a trouvé un accord sur le départ de son directeur général en lui offrant l'équivalent de 100 millions de dollars (86,5 millions d'euros).

Toutefois le groupe se réserve le droit de récupérer les sommes versées à Moonves à l'issue des enquêtes et procédures qui le visent.

Lee Moonves est mis en cause dans plusieurs affaires de harcèlement sexuel.

Dans un communiqué, CBS a annoncé que son directeur des opérations, Joe Ianiello, était nommé directeur général par intérim.

CBS a par ailleurs annoncé que la compagnie et Lee Moonves allaient offrir 20 millions de dollars à des oeuvres caritatives liées au mouvement #MeToo.

Les Moonves, entré à CBS en 1995 et devenu directeur général en 2006, est l'un des patrons les mieux payés aux Etats-Unis. Il a reçu l'an dernier une rémunération de 69,33 millions de dollars et son contrat lui donne droit à une indemnité de rupture de 180 millions de dollars à condition qu'il respecte le code de conduite de l'entreprise. (Kenneth Li; Nicolas Delame et Jean Terzian pour le service français)

