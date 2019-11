CBS : BPA trimestriel un peu supérieur aux attentes

12/11/2019 | 14:20

CBS dévoile un BPA ajusté en baisse de 23% à 95 cents pour le troisième trimestre, battant de deux cents le consensus, et un profit opérationnel ajusté en recul de 21% à 581 millions de dollars, du fait d'investissements accrus dans les contenus.



Le groupe de médias affiche une croissance de 1% des revenus, à 3,3 milliards de dollars, pénalisés par une contraction de 7% des recettes publicitaires par rapport à une même période en 2018 qui avait profité des élections de mi-mandat aux Etats-Unis.



'Nos revenus direct-au-consommateur de CBS All Access et Showtime OTT ont grimpé de 39%, portés par des sorties vigoureuses de programmations originales', souligne néanmoins son CEO à titre temporaire Joe Ianniello.



