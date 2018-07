CBS : Enquête indépendante sur les accusations de harcèlement sexuel contre Moonves

(Actualisé avec report de l'AG et lien BreakingViews)

30 juillet (Reuters) - Le conseil d'administration de CBS a annoncé lundi avoir décidé de faire appel à un cabinet d'avocats pour mener une enquête indépendante sur les accusations de harcèlement sexuel visant le PDG Leslie Moonves, précisant n'avoir pris aucune autre mesure dans l'immédiat.

Le groupe de télévision avait annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête interne sur des accusations relatées le jour même par le magazine New Yorker. Selon le journal, qui a recueilli les témoignages de six femmes, les faits présumés se seraient déroulés de 1985 à 2006.

"Aucune autre décision n'a été prise lors du conseil d'administration qui s'est tenu aujourd'hui", a déclaré l'entreprise.

Dans un communiqué publié le même jour, Moonves, 68 ans, a dit regretter "infiniment" d'avoir mis des femmes mal à l'aise en leur faisant des avances mais a ajouté avoir toujours respecté les refus essuyés et dit n'avoir jamais abusé de sa position pour nuire ou entraver une carrière.

Ces accusations interviennent alors que Leslie Moonves conteste en justice la volonté de National Amusements, son principal actionnaire, de fusionner CBS avec Viacom.

Les deux sociétés sont contrôlées par la holding familiale de leur ex-patron Sumner Redstone, 94 ans, et de sa fille Shari.

CBS a également annoncé reporter à une date indéterminée l'assemblée générale de 2018 prévue le 10 août. National Amusements pourrait exercer ses droits de vote lors d'une telle réunion afin d'évincer les administrateurs qu'il considère comme fidèles à Leslie Moonves.

L'action CBS a terminé en repli de 5,05% à 51,28 dollars à Wall Street.

Voir aussi BREAKINGVIEWS-#MeToo is only one of CBS’s Les Moonves problems (Munsif Vengattil à Bangalore Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CBS CORPORATION -5.05% 51.28 -8.46% VIACOM -1.94% 28.78 -4.74%