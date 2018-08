CBS : affiche des performances contrastées au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CBS affichait un bénéfice net net de 400 millions de dollars, ou 1,05 dollar par action, à l'issue de son deuxième trimestre. Il n'était que de 58 millions un an plus tôt. Le groupe de médias a notamment bénéficié d'une baisse de son taux d'imposition suite à la réforme fiscale de Donald Trump. En données ajustées, son bénéfice par action a atteint 1,12 dollar. Le chiffre d'affaires trimestriel de CBS, pour sa part, a atteint 3,46 milliards de dollars, en croissance de 6,4%. Le consensus FactSet était de 1,10 dollar par action et 3,46 milliards.