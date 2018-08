CBS : bat de peu le consensus au 2e trimestre

03/08/2018 | 10:41

CBS a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté en croissance de 8% à 1,12 dollar sur le deuxième trimestre 2018, battant d'un cent le consensus de marché, et un profit opérationnel ajusté en hausse de 1% à 694 millions de dollars.



Le groupe de médias explique qu'un investissement plus élevé en programmation et dans les initiatives numériques, a en grande partie contrebalancé une croissance de 6% des revenus à 3,47 milliards de dollars.



'Nous nous attendons à de forts gains sur la seconde moitié de l'année dans nos activités locales avec les élections de mi-mandat', affirme le PDG Leslie Moonves, qui pointe aussi des performances meilleures que prévu pour les plateformes CBS All Access et Showtime OTT.



