CBS : cession du complexe Television City

11/12/2018 | 13:47

CBS a fait part lundi soir d'un accord pour la cession de son complexe emblématique Television City à Hackman Capital Partners, un promoteur immobilier basé à Los Angeles, moyennant 750 millions de dollars.



Le groupe de médias précise toutefois que ses programmes continueront d'être produits sur ce campus pour au moins les cinq prochaines années, et qu'il y garde un espace de bureaux pour le siège américain de CBS Studios International.



Cette transaction, qui vise notamment à accroitre la flexibilité financière de CBS et à dégager des ressources pour des initiatives de croissance stratégiques, demeure soumise aux conditions usuelles et devrait être finalisée début 2019.



