CBS : consensus battu au 2e trimestre

09/08/2019 | 08:49

CBS a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté en croissance de 4% à 1,16 dollar pour le deuxième trimestre, battant de trois cents le consensus, et un profit opérationnel ajusté en hausse de 1% à 702 millions de dollars.



Le groupe de médias explique que sa croissance de 10% des revenus, à 3,81 milliards de dollars, a été en contrebalancée par des investissements en contenus plus importants et des coûts plus élevés pour développer ses services de téléchargement.



'Ces services de streaming direct aux consommateurs, CBS All Access et Showtime, ont poursuivi des performances vigoureuses, et nous restons en voie d'atteindre notre objectif de 25 millions d'abonnés combinés à horizon 2022', déclare le CEO Joe Ianniello.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.