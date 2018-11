CBS : juste au-dessus du consensus au troisième trimestre

02/11/2018 | 09:56

CBS a dévoilé jeudi soir un bénéfice net de 488 millions de dollars au titre de son troisième trimestre 2018, soit 1,29 dollar par action.



Un an plus tôt, ces deux indicateurs de l'activité du groupe de médias et de communication s'élevaient respectivement à 595 millions de dollars et 1,46 dollar.



En données ajustées, le BPA s'est en revanche accru de 12% à 1,24 dollar, soit deux cents de plus que le consensus.



Les revenus ont, enfin, augmenté de 3% à 3,26 milliards de dollars, grâce notamment au chiffre d'affaires généré par les activités digitales du groupe.





