Le conseil de CBS se prépare à discuter fusion avec Viacom, selon CNBC

Citant des sources, CNBC précise que les pourparlers devraient commencer vers la mi-juin, ajoutant que les entreprises, qui ont refusé de commenter l'information, ne se sont pas encore parlé.

Vers 17h55 GMT, l'action Viacom prenait 4,76% à 29,07 dollars, affichant l'une des plus fortes hausses d'un indice S&P 500 en progression de 0,09% tandis que le titre CBS gagnait 2,42% à 47,85 dollars.

Une source proche du dossier a déclaré que le conseil de CBS s'était réuni mercredi pour passer en revue les options stratégiques du groupe, dont l'offre informelle sur la chaîne câblée Starz, actuellement propriété de Lions Gate Entertainment, pour cinq milliards de dollars (4,5 milliards d'euros).

Les deux groupes partagent le même actionnaire de contrôle, National Amusements, la holding familiale de Sumner Redstone et de sa fille Shari, qui les poussent à fusionner.

Alors que des géants des médias comme Walt Disney et AT&T puisent dans leurs vastes catalogues de films pour lancer des services de streaming devant concurrencer Neflix et Amazon Prime Video, des acteurs plus petits comme CBS et Viacom mettent l'accent sur la fourniture de contenus originaux à des distributeurs.

(Kenneth Li à New York et Akanksha Rana à Bangalore, Benoît Van Overstraeten pour le service français, édité par Blandine Hénault)