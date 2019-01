18/01/2019 | 09:35

Les analystes de Portzamparc ont confirmé leur conseil d'achat sur l'action Compagnie des Alpes (CDA) après le point trimestriel d'activité présenté hier soir par le groupe de loisirs. Maintenu à 32,5 euros, l'objectif de cours augure d'un potentiel de hausse de plus de 30%.



Certes, le bureau d'études spécialiste des 'smidcaps' parisiennes s'attendait à un CA de 132,2 millions d'euros pour le trimestre (T1 2018/2019) courant d'octobre à novembre, alors que celui publié par CDA ressort 4% au-dessous. En cause : des conditions météo difficiles qui ont pénalisé la division Destinations de loisirs (notamment les parcs à thèmes), dont la croissance a été nulle.



Cela étant, dans les Domaines skiables, la hausse des ventes atteint 16,6% en données organiques en raison d''un effet volume (de) journées skieurs de + 4,2% et (d')une nette hausse de la dépense visiteur (+ 12,4% d'effet prix)', expliquent les spécialistes. 'Cette performance a été possible grâce aux bonnes conditions d'enneigement (tôt dans la saison) et aux conditions météorologiques durant les vacances de Noël', ajoutent-ils, sans oublier un effet calendaire positif.



Attention, prévient Portzamparc : 'le calendrier sera nettement moins favorable au 2e trimestre'. Mais les analystes maintiennent cependant leurs projections pour l'ensemble de l'exercice.









