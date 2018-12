CDA : des résultats 'de qualité', selon Portzamparc

11/12/2018 | 09:37

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, confirme son conseil d'achat sur l'action du groupe de loisirs Compagnie des Alpes (CDA). Les comptes annuels publiés hier sont 'de qualité et sans surprise', commente un note. L'objectif de cours de 32,5 euros, qui augure d'un potentiel de hausse de plus de 30%, est maintenu.



Ces comptes se sont traduits par une marge brute d'exploitation de 27,2% sur l'exercice 2017/2018, 'légèrement au dessus de nos attentes' puisque les spécialistes visaient 26,9%, 'malgré l'acquisition de Travelfactory dont la contribution à l'opérationnel est quasi nulle'. Portzamparc salue aussi 'une bonne maîtrise des coûts de structure', la baisse des frais financiers après un refinancement, et un bénéfice net de 57,2 millions là où ils attendaient 51,3 millions.



Au final, ajoute Portzamparc, cette publication 'confirme la trajectoire de la BU Destinations de Loisirs' (les parcs à thèmes fréquentés essentiellement durant la belle saison, ndlr). Même si les analystes anticipaient une stabilisation des investissements en 2018/2019, alors que ces derniers vont finalement augmenter.









