Gilbert Dupont réitère sa recommandation Acheter sur le titre Compagnie des Alpes, ainsi que son objectif de cours de 39,40 euros, anticipant que les résultats annuels qui seront publiés la semaine prochaine mettront en avant la résilience du modèle. Le bureau d’études estime que la progression du résultat net part du groupe (RNPG) devrait être plus soutenue que celle du résultat opérationnel courant (ROC) grâce à un net abaissement du cout de la dette (renégociation de la dette). Le consensus FactSet vise un RNPG de 52,7 millions d’euros (+68%) et un ROC de 98 millions d’euros (+5,3%).Toutefois, l'analyste souligne que l'exploitant de domaines skiables et de parcs d'attractions cherche toujours un numéro 2. Cela fait suite à la nomination de la directrice générale déléguée Agnès Pannier-Runacher comme secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances.Ce départ d'Agnès Pannier-Runacher n'est pas neutre pour l'expert car elle a clairement porté la " recovery " opérationnelle de la société ces dernières années.