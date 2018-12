Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF réitère sa recommandation d’Achat sur le titre Compagnie des Alpes, ainsi que son objectif de cours de 33 euros, suite à la publication de résultats 2017/2018 globalement supérieurs à ses attentes et à celles du consensus. Même si le niveau élevé des investissements va continuer d’impacter la génération de free cash flow du groupe à court terme, le bureau d’études apprécie la bonne dynamique de résultat et le portefeuille de qualité du groupe. De plus, l’analyste souligne la valorisation attractive du titre.