Cie des Alpes : Oddo reste à l'achat après les résultats

11/12/2018 | 16:30

Le Groupe a annoncé hier un résultat net part du Groupe pour l'exercice 2017/2018 en hausse de plus de 82% à 57,2 ME contre 31,3 ME pour l'exercice précédent. Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 33 E.



L'Excédent Brut Opérationnel (EBO) et le résultat net part du groupe sont supérieurs aux attentes souligne Oddo. L'EBO est en hausse de 5,4% en données retraitées à 218,3 ME.



Le bureau d'analyses souligne également la nouvelle progression de la marge opérationnelle, ' les investissements seront en hausse de 18ME sur 2018/19 '.



' L'objectif d'atteindre en 2022 un ROCE Opérationnel supérieur à son niveau de l'an dernier est maintenu, étant confirmé que cette évolution ne sera pas linéaire ' a indiqué le groupe.



