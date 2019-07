Cie des Alpes : Portzamparc toujours à l'achat

19/07/2019 | 10:44

Portzamparc est toujours à l'achat sur le dossier Compagnie des Alpes après la publication d'un point d'activité par le groupe de loisirs. Également maintenu à 32,5 euros, l'objectif de cours augure d'une hausse potentielle de 30%.



Le bureau d'études spécialiste des 'smidcaps' parisiennes souligne, pour le 3ème trimestre du groupe, 'la bonne croissance des Destinations de Loisirs (+ 12,5% en publié, + 6,5% en organique). Explications : 'l'intégration de FamilyPark', mais aussi 'l'augmentation des capacités hôtelières'



Au final, le bureau d'études salue 'un T3 de qualité mais sans surprise', et vise toujours pour le groupe un CA annuel de 845 millions d'euros.



