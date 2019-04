Compagnie des Alpes : Oddo confirme son opinion après le CA

23/04/2019 | 12:03

Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires consolidé de 498,2 ME au 1er semestre de l'exercice 2018/2019, en croissance de +3,2% en données retraitées (+2,8% à périmètre comparable) par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.



' L'activité des Domaines skiables (77% du CA semestriel) progresse de 4.3% à 384.7 ME, en ligne avec notre estimation (+4%e), avec un effet volume de 0.9% et un effet prix de +3.2% ' indique le bureau d'études.



Le management anticipe une croissance des Domaines skiables comprise entre 2 et 3% sur l'exercice et confirme une marge EBO de l'ordre de 36 à 37% (Oddo BHF : 36.8%e).



Suite à cette publication, proche des attentes d'Oddo, le bureau d'analyses laisse inchangé son scénario pour 2018/19. Il confirme sa recommandation à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 33 E. Compagnie des Alpes fait partie de la liste de Convictions Oddo BHF Nextcap du 1er semestre 2019.



