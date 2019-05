Compagnie des Alpes : Oddo reste à l'achat après les résultats

22/05/2019 | 10:16

Le groupe a annoncé hier soir des résultats inférieurs aux attentes d'Oddo. En baisse de 2,6%, l'EBIT s'établit à 105,7 ME (-2.6%) et le résultat net part du groupe recule de 3,6% à 64,6 ME.



' Les Domaines Skiables enregistrent un EBO en croissance de 5.5% à 194.7 ME (nous attendions 194.4 MEe) et une marge EBO de 50.6% (contre 50% au S1 2017/18) ' souligne Oddo.



Les Capex sont en hausse au 1er semestre (notamment dans les Domaines Skiables) pour atteindre 108,3 ME. ' Le management a confirmé une baisse des Capex sur le prochain exercice, essentiellement liée aux parcs de Loisirs ' indique le bureau d'analyses.



' Nous abaissons légèrement notre atterrissage d'EBO Groupe (228.1 MEe vs 231.4 MEe) '. Oddo confirme cependant son objectif de cours à 33 E et sa recommandation Achat.



' Compagnie des Alpes fait partie de notre liste de convictions Oddo BHF Nextcap : un portefeuille de qualité, du levier opérationnel dans les Destinations de Loisirs, potentiel M&A, accélération du développement à l'international (Chine).... '.



