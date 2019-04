CDA Compagnie des Alpes : CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2018/2019 0 18/04/2019 | 23:10 Envoyer par e-mail :

Communiqué de presse Chiffre d'affaires du 1ersemestre 2018/2019 Activité en hausse grâce à une bonne saison hivernale dans les Domaines skiables Paris, le 18 avril 2019- Le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie des Alpes s'établit à 498,2 M€ au 1ersemestre de l'exercice 2018/2019, en progression de +3,2% en données retraitées (+2,8% à périmètre comparable) par rapport au 1ersemestre de l'exercice précédent. Chiffre d'affaires consolidé du Groupe du 1eroctobre 2018 au 31 mars 2019 1ersemestre 1ersemestre Variation Variation (En milliers €) 2017/2018 Périmètre 2018/2019 vs. Retraité(2) Retraité(2) comparable(3) Domaines skiables 384 660 368 852 +4,3% +4,3% Destinations de loisirs 93 131 93 298 -0,2% -0,2% Holdings et Supports 20 401(1) 20 341 +0,3% -9,5%(3)(4) Total 498 192 482 491 +3,2% +2,8% (1), (2), (3) et (4) : Le chiffre d'affaires du 1ersemestre de l'exercice 2018/2019 tient compte de l'acquisition de Travelfactory, ainsi que de modifications de méthodes de reconnaissance du chiffre d'affaires (dont IFRS 15) qui sont détaillées à la fin du communiqué. Domaines skiables : nouvelle progression de l'activité Le chiffre d'affaires des Domaines skiables progresse de +4,3% au cours du premier semestre par rapport à la même période de l'exercice précédent et s'élève à 384,7 M€. Après un 1ertrimestre particulièrement dynamique, le chiffre d'affaires atteint 330,1 M€ au 2èmetrimestre, en hausse de +2,5%. A date, la saison de ski s'est déroulée dans des conditions d'enneigement et d'ensoleillement relativement favorables. La neige est tombée suffisamment tôt et en bonne quantité ce qui a permis l'ouverture normale des différents domaines du Groupe. Les vacances scolaires de Noël et celles de février ont été de bonne facture. Le bon niveau d'enneigement au niveau national a favorisé une plus grande répartition des skieurs sur l'ensemble des stations ; les stations de basse et moyenne altitude ont ainsi vu leur activité progresser plus fortement que celle des grandes stations. Sur l'ensemble du 1ersemestre, le chiffre d'affaires des remontées mécaniques, stricto sensu, progresse de 4,1% porté par une hausse de +0,9% du nombre de journées-skieur et une augmentation de +3,2% du revenu par journée-skieur. Il a aussi bénéficié d'un effet calendaire positif - un dimanche d'exploitation supplémentaire - qui se corrigera au 3èmetrimestre. - 1/7 - Destinations de loisirs : acquisition du premier parc de loisirs autrichien Communiqué de presse Le chiffre d'affaires des Destinations de loisirs s'établit à 93,1 M€ et enregistre un très léger fléchissement de -0,2% par rapport au 1ersemestre de l'exercice 2017/2018, essentiellement dû au positionnement plus tardif du week-end de Pâques. Après un 1ertrimestre de consolidation de l'activité à un niveau élevé, le chiffre d'affaires du 2èmetrimestre, qui représente une faible part de l'activité annuelle, ressort à 23,8 M€ contre 24,0 M€ pour la même période de l'exercice précédent (-0,7%). Durant cette période, la fermeture pour travaux et rénovation du site de Grévin Paris pendant le mois de janvier a été compensée par la réouverture de l'Aqualibi (qui avait été fermé pour rénovation au cours du 2èmetrimestre 2018). Le niveau d'activité a néanmoins été affecté par le positionnement plus tardif cette année du week-end de Pâques. Celui-ci était en effet positionné en 2018 à cheval entre fin mars et début avril, ce qui avait entraîné l'ouverture anticipée de la majorité des sites avant la fin du 2èmetrimestre. Cette année, l'ouverture de ces sites n'est intervenue que début avril. Corrigée de cet effet calendaire, l'activité aurait connu progression positive de l'ordre de 0,5% sur ce semestre. Sur l'ensemble du 1ersemestre, la bonne progression de la dépense par visiteur (+2,1%) a compensé le fléchissement de la fréquentation. Acquisition de Familypark, premier parc de loisirs en Autriche Le 20 mars dernier, la Compagnie des Alpes a annoncé l'acquisition de 100% des parts de Familypark, 1erparc de loisirs en Autriche, qui est consolidé à partir du 1eravril 2019. Le montant de l'acquisition fait ressortir une valeur d'entreprise de 72,5 M€. Au cours de l'exercice 2018, ce site a réalisé un chiffre d'affaires de 19,1 M€, un EBITDA de 6,8 M€ et a accueilli 716 000 visiteurs. C'est un actif de qualité, ayant des notes de satisfaction élevées, qui se situe dans une zone de chalandise importante, sans concurrence directe. De plus, le parc dispose d'un réel potentiel de développement. Holdings et Supports : bonne intégration de Travelfactory Au cours du 1ersemestre, le chiffre d'affaires des Holdings et Supports s'élève à 20,4 M€ contre 20,31M€ pour la même période de l'exercice précédent. Le volume d'affaires développé par Travelfactory est en progression sur ce premier semestre et le groupe a continué à développer ses activités à l'international. Ainsi, après le lancement réussi au 1ertrimestre de son site Travelski en Belgique, le groupe prépare son entrée sur les marchés anglais et néerlandais. L'activité de conseil et assistance connait un ralentissement du fait de la fin du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage durant les travaux de rénovation du Jardin d'Acclimatation qui courrait jusqu'à la réouverture du site en juin 2018. La Compagnie des Alpes poursuit néanmoins sa collaboration sur ce site avec le groupe LVMH via un contrat d'assistance au management et à un contrat de commercialisation. Au cours du 2èmetrimestre, les autres revenus de l'activité de conseil et assistance ont principalement concerné les contrats signés au cours du 1ertrimestre, notamment en Chine. 1Le chiffre d'affaires de Travelfactory publié en 2017/2018 a été retraité comme indiqué dans les annexes en fin de document. Ce retraitement est sans effet sur l'EBO ou le résultat du Groupe. -2/7 - Communiqué de presse - 3/7 - Tendances de l'activité pour le reste de l'exercice Ces perspectives 2018/2019 sont données sous réserve d'aléas conjoncturels majeurs. •Domaines skiables Le troisième trimestre compte, en moyenne, pour près de 12% de l'activité annuelle (et le quatrième trimestre pour 1 à 2%). Compte tenu de la construction du calendrier des vacances scolaires de printemps et de l'activité enregistrée depuis le 1eravril, le Groupe anticipe une croissance de cette activité sur l'ensemble de l'exercice de l'ordre de 2 à 3%. L'objectif d'atteindre lors de l'exercice 2018/2019 un taux de marge d'EBO sur chiffre d'affaires compris entre 36 et 37% est réaffirmé. •Destinations de loisirs Pour les Destinations de loisirs, l'essentiel de la saison est à venir puisque le second semestre représente près de 75% de l'activité annuelle. Le Groupe s'est donné comme objectif annuel l'atteinte d'un taux de marge d'EBO sur chiffre d'affaires compris entre 27 et 28% (hors Futuroscope). Un plan d'investissements ambitieux a été décidé pour soutenir cette croissance, accroître la capacité des sites et offrir aux visiteurs une expérience contribuant à l'amélioration de leur satisfaction. Les principaux investissements concernent notamment : -Le Parc Astérix, qui bénéficie d'une capacité hôtelière augmentée de 50% (300 chambres contre 200 pour la saison 2018) avec la Cité Suspendue, d'une communication renforcée à l'occasion de son 30èmeanniversaire et depuis le 6 avril, entre autres, de la nouvelle attraction « Attention menhir !», film 4D qui combine sièges dynamiques et effets spéciaux projetés dans une salle de cinéma de 300 places. -Le Futuroscope, qui a inauguré le 13 avril une nouvelle zone pour les enfants «Futuropolis». Avec 21 jeux et attractions répartis sur 3 hectares, cette mini-cité répond, sur un mode ludique, à toutes les envies des enfants et tous les métiers qu'ils rêveraient d'exercer dans le futur. -Walibi Rhône Alpes, qui continue sa mue et fête cette saison son 40èmeanniversaire. Ainsi, la zone Festival City poursuit sa thématisation avec un nouveau point de restauration et deux nouvelles attractions dont « Mystic», un nouveau roller coaster à sensations fortes de 575 mètres de long et une remontée verticale de 31 mètres de haut, et « Les P'tits Chaudrons», une attraction plus familiale. -Walibi Belgique, qui poursuit cette saison sa transformation entamée l'année dernière. Ainsi, deux nouvelles zones voient le jour : Karma World, axé sur la culture indienne, avec une nouvelle attraction interactive indoor« Popcorn Revenge »et Fun World avec une montage russe familiale. -Toujours en Belgique, Bellewaerde va inaugurer un parc aquatique indoor de 3 000 m², qui aura sa propre billetterie (second gate) et fonctionnera de façon autonome tout en bénéficiant de fortes synergies avec le parc existant. -Walibi Holland inaugure le 1erjuillet un nouveau coaster hybride (bois et métal) baptisé « Untamed »qui s'inscrit dans la rénovation plus globale de la zone thématique Sherwood Forest. Communiqué de presse Prochainsrendez-vous: Résultats semestriels 2018/2019 : mardi 21 mai 2019, après Bourse Chiffre d'affaires du 3èmetrimestre 2018/2019 : Jeudi 18 juillet 2019, après Bourse Chiffre d'affaires de l'exercice 2018/2019 : Jeudi 17 octobre 2019, après Bourse www.compagniedesalpes.com - 4/7 - Communiqué de presse - 5/7 - Annexes CA consolidé du 1eroctobre 2018 au 31 mars 2019 Périmètre réel Périmètre comparable Exercice Exercice Exercice Exercice (En milliers d'euros) 2017/2018 Variation Variation 2018/2019 2018/2019 2017/2018 Retraité(2) Premier trimestre : Domaines skiables 54 608 46 831 +16,6% 54 608 46 831 +16,6% Destinations de loisirs 69 309 69 319 +0,0% 69 309 69 319 +0,0% Holdings et supports 2 902(1) 2 095 +38,5% 910(3) 2 095 -56,6%(3)(4) Chiffre d'affaires T1 126 819 118 245 +7,3% 124 827 118 245 +5,6% Deuxième trimestre : Domaines skiables 330 052 322 021 +2,5% 330 052 322 021 +2,5% Destinations de loisirs 23 821 23 978 -0,7% 23 821 23 978 -0,7% Holdings et supports 17 499 18 246 -4,1% 17 499 18 246 -4,1% Chiffre d'affaires T2 371 372 364 246 +2,0% 371 372 364 246 +1,9% 1ersemestre : Domaines skiables 384 660 368 852 +4,3% 384 660 368 852 +4,3% Destinations de loisirs 93 131 93 298 -0,2% 93 131 93 298 -0,2% Holdings et supports 20 401 20 341 +0,3% 18 409(3) 20 341 -9,5%(3)(4) Chiffre d'affaires S1 498 192 482 491 +3,2% 496 199 482 491 +2,8% (1)Y compris Travelfactory consolidé à partir du 1erjanvier 2018 (2)Le chiffre d'affaires du 1ersemestre de l'exercice 2017/2018 a été retraité pour tenir compte de l'application de la norme IFRS 15 et du rééchelonnement sur 4 trimestres d'un ajustement du chiffre d'affaires du Futuroscope intervenu l'an dernier au 4èmetrimestre de façon rétrospective pour l'ensemble de l'exercice. (3)La variation à périmètre comparable est calculée en comparant le chiffre d'affaires du 1ertrimestre 2018/2019, dont a été exclu Travelfactory, au chiffre d'affaires retraité du 1ertrimestre 2017/2018. (4)Une modification de méthode de reconnaissance du chiffre d'affaires des activités historiques de distribution en ligne et agences immobilières du Groupe est intervenue à compter du 1er janvier 2018, pour s'aligner sur la méthode de reconnaissance de Travelfactory. Le chiffre d'affaires du 1ertrimestre 2017/2018 n'a cependant pas été retraité (comptabilisation de la marge au 1ertrimestre 2018/2019 vs. volume d'affaires au 1ertrimestre 2017/2018). La Sté Compagnie des Alpes SA a publié ce contenu, le 18 avril 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le18 avril 2019 21:09:08 UTC. Document original