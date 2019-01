CDA Compagnie des Alpes : CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2018-2019

1ertrimestre de l'exercice 2018/2019

Un bon 1ertrimestre porté par le dynamisme des Domaines skiables

Paris, le 17 janvier 2019- Le chiffre d'affairesconsolidé de la Compagnie des Alpes pour le premier trimestre del'exercice 2018/2019s'élève à 126,8 M€, en progression de +7,3% en données retraitées(+5,6% à périmètre comparable) par rapport au 1ertrimestre de l'exercice précédent.

Chiffre d'affaires consolidédu Groupe du 1eroctobre 2018 au 31 décembre 2019

(En milliers €) Périmètre comparable(3) •Domaines skiables +16,6% •Destinations de loisirs +0,0% •Holdings et Supports -56,6%(3)(4) Total +5,6%

1ertrimestre 2018/2019 1ertrimestre 2017/2018 Retraité(2) Variationvs. Retraité(2) 54 608 46 831 69 319 2 095 +16,6% +0,0% +38,5% 69 309 2 902(1) 126 819 118 245 +7,3%

Variation

(1), (2), (3) et (4) :Le chiffre d'affaires du 1ertrimestre de l'exercice 2018/2019 tient compte tient compte de l'acquisition de Travelfactory, de l'application de la norme IFRS 15, ainsi que d'une modification de méthode de reconnaissance du chiffre d'affaires qui sont détaillées à la fin du communiqué.

Domaines skiables : un début de saison dynamique

Le chiffres d'affairesdes Domaines skiables du 1ertrimestre progresse sensiblementà 54,6 M€ contre46,8M€ à la même période de l'exercice précédentsoit +16,6%.

Le chiffre d'affaires des remontées mécaniques, stricto sensu, progresse également de+16,6% par rapport au 1ertrimestre de l'exercice précédent. Cette hausse est le fruit d'une augmentation du revenu par journée-skieur par rapport à l'an dernier combinée à une hausse du nombre de journées-skieur de +4,2%.L'activitéa été dopée par les premières chutes de neiges en début de saison et par les bonnes conditions météorologiques lors des vacances scolaires de Noël. Il est également à noter que le Groupe a bénéficiéd'une journée supplémentaire d'exploitation au cours de la dernière semaine de l'année, le 31 décembre tombant un lundi cette année contre un dimanche l'an dernier. Cet effet sera neutralisé sur le 2èmetrimestre.

L'activité du début de la saison 2018/2019 a donc été satisfaisante. Elle s'est déroulée dans de bonnesconditions : la neige est tombée suffisamment tôt sur les massifs et les cycles de froid ont permisl'exploitation des ressources en neige dans l'ensemble des domaines skiables.

L'application de la norme IFRS 15 a une incidence sur le traitement comptable des forfaits saison. Parrapport à l'ancienne méthode, elle se traduit par un effet négatifsur la reconnaissance du chiffre d'affaires de 14,3 M€au 1ertrimestre 2018/2019, à comparer à un retraitement de14,2 M€ pour le 1ertrimestre del'exercice précédent. Le Groupe rappelle que l'application de la norme IFRS 15 n'a d'incidence que sur la répartition du chiffre d'affaires par trimestre et n'aura doncaucun effet sur son chiffre d'affaires annuel (voir en annexe le tableau de passage de l'impact de l'application de la norme IFRS 15 sur le chiffre d'affaires2017/2018 retraité des Domaines skiables).

Destinations de loisirs : un trimestre de consolidation

Après uneprogression constante depuis 2013, l'activité des Destinations de loisirs du 1ertrimestre connaît cette année une consolidation, à un niveau élevé, de sonchiffre d'affaires. A69,3 M€, il est stable parrapport à la même période de l'exercice précédentmalgré un effet calendaire négatif sur le premier trimestre.

Le produit Halloween connaît toujours un vif succès, avec une satisfaction clients en progression ou stable dans quasiment tous les sites. Après 5 années de forte croissance durant lesquelles lechiffre d'affairesde la période Halloweenest passé de 14 M€ en 2012/2013 à 34 M€en 2017/2018, celui-ci a enregistré cette année une stabilisation (+0,1%), conformément aux attentes du Groupe. Celle-ci est notamment due à un effet de base de plus en plus élevé. L'activité Halloweena néanmoins démontré sa forte résilience alors que les conditions météorologiques étaient cette année moins favorables que cellesde l'an dernier.

Le reste de l'activité, dont notamment les arbres de Noël au Parc Astérix (BtoB) ou au Futuroscope (BtoC), a enregistré des performances satisfaisantes.

Ainsi, au global sur le trimestre, le fléchissement de la fréquentation a été totalement compensé par la bonne progression de la dépense par visiteur(+3,7%). Les sites qui ont le mieux performé continuent d'être ceux dont les plans pluriannuels d'investissements et de transformation sont les plus avancés.

Holdings et Supports : de nouveaux contrats en Chine et au Japon

Au cours du 1ertrimestre del'exercice 2018/2019, le chiffre d'affaires des Holdings et Supports s'élève à 2,9 M€ contre 2,1 M€ sur la même période de l'exercice précédent.

Travelfactory développe ses activités internationales avec notamment le lancement au cours du trimestre du site Travelski en Belgique, soutenu par une campagne de publicité dans la région de Bruxelles. Travelfactory finalise par ailleursl'intégrationen son sein d'Alpes Ski Résa, l'activité historique du Groupede distribution en ligne de séjours à la montagne. Le choix stratégique du positionnement premium de cette marque est confirmé.

Dans le cadre de son partenariat industriel, la Compagnie des Alpes a entamé sa collaboration avec legroupe Fosun pour la conception et la construction d'un snow dome nouvelle génération à Taicang dans la région de Shanghaï. Le groupe a aussi continué à tisser des liens avec les stations phares en Chine. Ainsi, uncontrat d'assistancetechnique a été signé avec la station de Beidahu dans la région de Jilin ; une école de ski internationale, en collaboration avec Evolution2, a ouvert à Wanlong, une des stations les plus emblématiques de Chine, dans la zone olympique de Chongli ; une autre mission a été signée avec la régionde Jilin pour l'identification des sites les plus appropriés au développement d'activités outdoor 4 saisons. Enfin, un contrat de consulting pour deux stations de ski a aussi été signé ce trimestre avec le Groupe Tokyu au Japon. Ces contrats renforcent la présence du Groupe en Asie.

Tendances de l'activité pour le reste de l'exercice

Ces perspectives 2018/2019sont données sous réserve d'aléas conjoncturels majeurs.

•Domaines skiables

Le Groupe est serein concernantla saison même si le dynamisme de l'activité du 1ertrimestre n'est pas extrapolable sur l'ensemble de l'exercice.Il convient notamment de préciser que les calendriers des vacances scolaires de février et de printemps, avec la zone des vacances parisiennes placée en fin de périodes, sont moins favorablesque ceux de l'année précédente.

•Destinations de loisirs

Le 2èmetrimestre représente généralement seulement 7% de l'activité annuelle de cette BU et ne concerneque l'activité du Futuroscope (ouvert en février et mars), Grévin Paris, Grévin Montréal et Chaplin's World by Grévin. Cette année, le site de Grévin Paris sera fermé tout au long du mois de janvier pour travaux (scénarisation de la visite et du parcours clients et optimisation de la gestion des flux de visiteurs).

Le cœur de la saison bénéficiera cette année de nouveaux actifs, tels que la centaine de nouvelles chambres au Parc Astérix oul'ouverture, à côté du site de Bellewaerde en Belgique d'unnouveau parc aquatiqueindoorde 3 000m2.

Cette saison verra aussi des nouveautés dans l'ensemble des sites du Groupe.Ainsi, le Parc Astérix, à l'occasion de ses 30 ans, va se doter d'un cinéma 4D avec la création d'une salleindoordynamique de 300 places. Quant à lui, le Futuroscope proposera parmi ses nouvelles attractions un film grand format 3D qui invite les visiteurs à prendre les commandes deSolar Impulse, le 1eravion électrique solaire au vol perpétuel. Walibi Rhône-Alpes va poursuivre le réaménagement de la zoneFestival Cityavec un nouveau coasterMystic,ainsi qu'une attraction pour enfants et un nouveau restaurant au bord du lac. Par ailleurs, Walibi Hollande inaugurera également une nouvelle attraction structurante, tandis que Walibi Belgique va poursuivre sa rénovation entamée en 2018 avec le réaménagement de deux nouvelles zones :Fun WorldetKarma World.

Prochains rendez-vous:

Assemblée générale des actionnaires : jeudi 7 mars 2019, après-midi Chiffre d'affaires du 2èmetrimestre 2018/2019 : jeudi 18 avril 2019, après Bourse Résultats semestriels 2018/2019 : mardi 21 mai 2019, en matinée www.compagniedesalpes.com

Annexes

CA consolidé du 1ertrimestre 2018/2019

Périmètre réel

Périmètre comparable

(En milliers d'euros)

T1 2018/2019*

T1 2017/2018 retraité(2)

VariationT1 2018/2019

T1 2017/2018 retraité

Variation

Domaines skiables

54 608

46 831

Destinations de loisirs

69 309

69 319

Holdings et supports

2 902(1)

2 095

+16,6%+0,0%+38,5%

54 608 69 309

46 831 69 319

+16,6%+0,0%

910(3)

2 095 -56,6%(3)(4)

TOTAL

126 819

118 245

+7,3%

124 827

118 245

+5,6%

(1) Y compris Travelfactory consolidé à partir du 1erjanvier 2018

(2)Le chiffre d'affaires du 1ertrimestre de l'exercice 2017/2018 a été retraité pour tenir compte de l'application de la norme IFRS 15 et du rééchelonnement sur 4 trimestres d'un ajustement du chiffre d'affaires du Futuroscope intervenu l'an dernierau 4èmetrimestre de façon rétrospective pour l'ensemble de l'exercice.

(3)La variation à périmètre comparable est calculée en comparant le chiffre d'affaires du 1ertrimestre 2018/2019, dont a été exclu Travelfactory, au chiffre d'affaires retraité du 1ertrimestre 2017/2018.

(4)

Une modification de méthode de reconnaissance du chiffre d'affaires des activités historiques de distribution en ligne etagences immobilières du Groupe est intervenue à compter du 1er janvier 2018, pour s'aligner sur la méthode dereconnaissance de Travalfactory.Le chiffre d'affaires du 1ertrimestre 2017/2018 n'a cependant pas été retraité(comptabilisation de la marge au 1ertrimestre 2018/2019 vs. volume d'affaires au 1ertrimestre 2017/2018).

Chiffres d'affaires trimestrielsdes Domaines skiables 2017/2018 retraités en y appliquant la norme IFRS 15

L'application de la norme IFRS 15 nemodifieque le seul chiffre d'affaires des Domaines skiables. Cette norme,

appliquée à compter du 1eroctobre 2018, a une incidence sur le traitement comptable de la reconnaissance des ventesde forfaits saison ce qui se traduit par une répartition différente de ces revenus au cours de l'exercice. L'application

de la norme IFRS 15 ne joue que sur la répartition des revenus par trimestre et n'adonc aucun impact sur le chiffred'affaires annuel.

Pour permettre une comparaison des chiffres d'affaires trimestriels de l'exercice 2018/2019 avec les chiffres d'affaires trimestriels de l'exercice 2017/2018, ces derniers ont été retraités en y appliquant la norme IFRS 15.

(En milliers d'euros) T1 2017/2018 T2 2017/2018 T3 2017/2018 T4 2017/2018 TOTAL 2017/2018 CA Domaines skiables publié 60 996 311 095 50 403 6 830 429 324 CA Domaines skiables retraité norme IFRS 15 46 831 322 021 53 642 6 830 429 324 Ecart - 14 165 + 10 926 + 3 239 0 0

Chiffres d'affaires trimestrielsdes Destinations de loisirs 2017/2018 retraités en y appliquant le changement de comptabilisation des revenus du Futuroscope intervenu au 4èmetrimestre 2017/2018

Fin 2017/2018, le Groupe a passé des écritures de reclassement consistantà neutraliser le chiffre d'affairesdu Futuroscope lié à la refacturation de certains coûts (énergie, commissions sur vente, marge arrière) et à neutraliser les dépenses correspondantes.Ce reclassement, neutre sur l'EBO, est intervenu au 4èmetrimestre 2017/2018 de façonrétrospective pour l'ensemble de l'exercice 2017/2018.

Ainsi, pour permettre une comparaison des chiffres d'affaires trimestriels de l'exercice 2018/2019 avec les chiffres d'affaires trimestriels de l'exercice 2017/2018, ces derniers ont été retraités enrééchelonnant l'impact dureclassementsur l'ensemble des 4 trimestres de l'exercice 2017/2018. Ce retraitement est bien entendu neutre sur lechiffre d'affaires total de l'exercice 2017/2018.

(En milliers d'euros) T1 2017/2018 T2 2017/2018 T3 2017/2018 T4 2017/2018 TOTAL 2017/2018 CA Destinations de loisirs publié 70 091 23 728 104 830 141 278 339 927 CA Destinations de loisirs retraité changement méthode comptable Futuroscope 69 319 23 979 104 329 142 300 339 927 Ecart - 772 251 - 501 1 022 0

