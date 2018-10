CDA Compagnie des Alpes : Nommée au Gouvernement, Agnès Pannier-Runacher quitte ses fonctions à la Compagnie des Alpes

NOMMEE AU GOUVERNEMENT,

AGNES PANNIER-RUNACHER QUITTE SES FONCTIONS A LA COMPAGNIE DES ALPES

Communiqué de presse

Paris, le 16 octobre 2018-Agnès PANNIER-RUNACHER vient d'être nommée secrétaire d'Etatauprès du ministre de l'Economie et des Finances et quitte de ce fait ses fonctions au sein de la Compagnie des Alpes.

Commentant cette nomination, Dominique Marcel, Président-directeur général de la Compagnie des Alpes a déclaré : «Je félicite très chaleureusement Agnès PANNIER-RUNACHER pour cette très belle nomination. C'est pour moi la reconnaissance de ses qualitésexceptionnelles, de sa formidable énergie et de la très grande richesse de son parcours professionnel.

En qualité de Directrice Générale Déléguée de la Société depuis le 28 janvier 2013, Agnès a puissamment contribué à transformerl'Entreprise,à mettre en œuvre de manière déterminée et efficace son Plan

Stratégique et à améliorer très significativement ses performances.

Je la remercie vivement,en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des collaborateurs,de tout cequ'elle a brillamment accompliet de son engagement de tous les instants au service du Groupe et de ses équipes.Nous lui souhaitons tous nos meilleurs vœux de succès dans ses nouvelles fonctions».

Depuis sa création en 1989, la Compagnie des Alpes s'est imposée comme un leader incontesté de l'industrie des loisirs. A la têtede 11 Domaines skiables parmi les plus prisés du monde (Tignes, Val d'Isère, Les Arcs, La Plagne, Les Menuires, Les 2Alpes,

Méribel, Serre-Chevalier...) et de 11 Destinations de loisirs renommées (Parc Astérix, Grévin, Walibi, Futuroscope…), l'entrepriseconnaît un essor continu en Europe (France, Pays-Bas, Belgique,…) et plus récemment à l'international (Grévin Montréalen 2013,

Chaplin's World by Grévin en avril 2016 et contrats d'assistance ingénierie et management(Chine, Russie, Géorgie, Kazakhstan,

Turquie, Maroc, Japon). La CDA détient en outre des participations dans 4 Domaines skiables dont Chamonix.

Au cours de son exercice clos le 30 septembre 2017, elle a accueilli près de 23 millions devisiteurs et réalisé un chiffre d'affairesconsolidé de 762,2M€.

Avec prèsde 5.000 collaborateurs, la Compagnie des Alpes construit avec ses partenaires des projets générateurs d'expériences uniques, à l'opposé d'un conceptstandardisé.Des loisirs d'exception pour le plus grand nombre.

CDA fait partie des indices CAC All-Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid & Small et CAC Small. ISIN : FR0000053324 ; Reuters : CDAF.PA ; FTSE : 5755 Recreational services