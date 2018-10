Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Compagnie des Alpes vient de réaliser son point d’activité au titre de son exercice 2017/2018. Ainsi, l’exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes a publié un chiffre d’affaires consolidé de 801,2 millions d’euros, en progression de 6% en données retraitées et de 3,1% à périmètre comparable. Dans le détail, l’activité se répartie entre les domaines skiables (429,3 millions d’euros, +3%) et les destinations de loisirs (339,9 millions d’euros, +4,1%).Concernant ses perspectives pour les domaines skiables, le groupe indique que la marge d'excédent brut opérationnel (EBO) sur chiffre d'affaires de l'exercice 2017/2018 devrait être autour de 37%, comme indiqué précédemment. Concernant les destinations de loisirs, la marge d'EBO sur chiffre d'affaires de l'exercice 2017/2018 devrait poursuivre sa progression tandis que l'objectif d'atteindre 27% en 2018/2019 (hors Futuroscope) est confirmé.