COMPAGNIE DES ALPES : Agnès Pannier-Runacher quitte ses fonctions pour rejoindre le gouvernement

Agnès Pannier-Runacher vient d’être nommée secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances et quitte de ce fait ses fonctions au sein de la Compagnie des Alpes. « En qualité de directrice générale déléguée de la société depuis le 28 janvier 2013, Agnès a puissamment contribué à transformer l’entreprise, à mettre en œuvre de manière déterminée et efficace son plan stratégique et à améliorer très significativement ses performances », a commenté Dominique Marcel, le PDG de la Compagnie des Alpes.