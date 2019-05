COMPAGNIE DES ALPES : confirme ses objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Compagnie des Alpes a dévoilé mardi soir les résultats du premier semestre de son exercice 2018-2019. Ainsi, l’exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes a publié un résultat net part du groupe en baisse de 3,6% à 64,6 millions d'euros sur la période et un excédent Brut Opérationnel (EBO) en léger repli de 0,7% à 165,4 millions d'euros. Rapporté au chiffre d'affaires, le taux de marge se replie à 33,2% contre 34,5% un an plus tôt.Quant au chiffre d'affaires consolidé du groupe (déjà publié), il s'établit à 498,2 millions d'euros, en progression de 3,2% en données retraitées et de 2,8% à périmètre comparable.Dans une note publiée lundi, Gilbert Dupont disait attendre un EBO de 172,7 millions d'euros (+1,7%) et une marge EBO de 34,7% (+0,1 point).Globalement, Compagnie des Alpes a évoqué un " niveau d'activité solide ce semestre et des performances encourageantes pour le reste de l'exercice ". Les objectifs annuels du groupe ont été confirmés." Parallèlement aux investissements significatifs que nous réalisons pour continuer d'améliorer l'attractivité et les performances de l'ensemble de nos sites, notre capacité à réaliser des acquisitions ciblées renforçant notre portefeuille constitue un levier complémentaire de création de valeur ", a déclaré Dominique Marcel, le PDG de la Compagnie des Alpes.