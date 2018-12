COMPAGNIE DES ALPES : les résultats annuels salués en Bourse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Compagnie des Alpes (+4,78% à 24,10 euros) apparaît bien orientée aujourd’hui à la Bourse de Paris, dans le sillage de résultats annuels globalement en ligne avec les attentes des analystes et alors que le dossier de l’ouverture du capital revient sur le devant de la scène. Ces éléments ont conduit Oddo BHF et Gilbert Dupont à confirmer leur opinion positive sur la valeur et Société Générale à passer à l’achat.En marge de ses résultats annuels, Compagnie des Alpes a fait part d'un partenariat industriel avec le conglomérat chinois Fosun pour la construction d'un " snow dôme " à Shanghai. Cette annonce a relancé les spéculations sur la conclusion d'un partenariat capitalistique annoncé de longue date. Aucun élément décisif n'a toutefois été annoncé.Dans le détail, l'exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes a publié un résultat net part du groupe en hausse de plus de 82% à 57,2 millions d'euros lors de son exercice 2107/2018. Le consensus FactSet visait 52,7 millions.Pour sa part, l'excédent Brut Opérationnel (EBO) progresse de 5,4% en données retraitées et s'élève à 218,3 millions d'euros (consensus : 216,7 millions). Rapporté au chiffre d'affaires, le taux de marge est quasiment stable à 27,3% malgré l'impact dilutif de l'intégration de Travelfactory.Quant au chiffre d'affaires consolidé du groupe, il s'établit à 801,2 millions d'euros, en progression de 6% en données retraitées et de 3,1% à périmètre comparable.Compte tenu de ces performances, il sera proposé la distribution d'un dividende de 0,65 euro par action, soit une augmentation de 30% par rapport à l'exercice précédent.S'agissant de l'exercice 2018/2019, le groupe vise un taux de marge d'EBO sur chiffre d'affaires compris entre 36 et 37% pour les Domaine skiables. Pour l'activité des Destinations de loisirs, la Compagnie des Alpes table sur un taux de marge d'EBO sur chiffre d'affaires (hors Futuroscope) compris entre 27% et 28%.Même si le niveau élevé des investissements va continuer d'impacter la génération de free cash flow du groupe à court terme, Oddo BHF apprécie la bonne dynamique de résultat et le portefeuille de qualité du groupe.Quant à Gilbert Dupont, il salue la résilience du business model et surtout le potentiel de développement du groupe.