COMPAGNIE DES ALPES : résultats annuels en progression

Compagnie des Alpes vient de lever le voile sur ses résultats 2107/2018. Ainsi, l’exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes a publié un résultat net part du groupe en hausse de plus de 82% à 57,2 millions d’euros sur la période. Pour sa part, l’excédent Brut Opérationnel (EBO) progresse de 5,4% en données retraitées et s’élève à 218,3 millions d’euros. Rapporté au chiffre d’affaires, le taux de marge est quasiment stable à 27,3% malgré l’impact dilutif de l’intégration de Travelfactory.Quant au chiffre d'affaires consolidé du groupe, il s'établit à 801,2 millions d'euros, en progression de 6% en données retraitées et de 3,1% à périmètre comparable. Cette performance reflète une croissance des deux principales activités du groupe.Compte tenu de ces performances, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 7 mars prochain la distribution d'un dividende de 0,65 euro par action, soit une augmentation de 30% par rapport à l'exercice précédent et un ratio de distribution de 28% du résultat net part du groupe.L'objectif d'atteindre en 2022 un ROCE Opérationnel supérieur à son niveau de l'an dernier est maintenu, étant confirmé que cette évolution ne sera pas linéaire.