COMPAGNIE DES ALPES : une croissance de 7,3% au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Compagnie des Alpes vient de réaliser son point d’activité au titre de son premier trimestre de l’exercice 2018-2019. Ainsi, l’exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes a publié un chiffre d’affaires consolidé de 126,82 millions d’euros sur la période, en progression sur un an de 7,3% en données retraitées et de 5,6% à périmètre comparable. Dans le détail, l’activité se répartie entre les domaines skiables (54,61 millions d’euros, +16,6%) et les destinations de loisirs (69,31 millions d’euros, +38,5%).Concernant les domaines skiables, "l'activité du début de la saison 2018/2019 a été satisfaisante", explique le groupe, "elle s'est déroulée dans de bonnes conditions : la neige est tombée suffisamment tôt sur les massifs et les cycles de froid ont permis l'exploitation des ressources en neige dans l'ensemble des domaines skiables".S'agissant de ses perspectives pour les domaines skiables, le groupe se dit serein concernant la saison même si le dynamisme de l'activité du 1er trimestre n'est pas extrapolable sur l'ensemble de l'exercice."Il convient notamment de préciser que les calendriers des vacances scolaires de février et de printemps, avec la zone des vacances parisiennes placée en fin de périodes, sont moins favorables que ceux de l'année précédente", peut-on lire dans le communiqué.