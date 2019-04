COMPAGNIES DES ALPES : la bonne saison hivernale stimule la croissance au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Compagnie des Alpes a réalisé son point d’activité au titre du premier semestre de son exercice 2018-2019. Ainsi, l’exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes a dévoilé un chiffre d’affaires consolidé de 498,2 millions d’euros sur la période, en progression de 3,2% en données retraitées et de 2,8% à périmètre comparable par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent. Globalement, le groupe évoque « une activité en hausse grâce à une bonne saison hivernale dans les domaines skiables ».Dans le détail, le chiffre d'affaires des domaines skiables progresse de 4,3% au cours du premier semestre et s'élève à 384,7 millions d'euros.De son côté, le chiffre d'affaires des destinations de loisirs s'établit à 93,1 millions d'euros et enregistre un très léger fléchissement de -0,2%, essentiellement dû au positionnement plus tardif du week-end de Pâques.Concernant ses perspectives, Compagnie des Alpes vise sur l'ensemble de l'exercice 2018-2019 un taux de marge d'EBO (excédent Brut Opérationnel) sur chiffre d'affaires compris entre 36 et 37% dans les domaines skiables.S'agissant des destinations de loisirs, le groupe s'est donné comme objectif annuel l'atteinte d'un taux de marge d'EBO sur chiffre d'affaires compris entre 27 et 28% (hors Futuroscope).