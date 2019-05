Cie des Alpes : baisse de 2,4 ME du résultat net semestriel

21/05/2019 | 18:11

Le Chiffre d'affaires consolidé s'élève à 498,2 ME au 1er semestre, en croissance de 3,2% (+2,8% à périmètre comparable) par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Le Résultat Opérationnel (RO) s'inscrit à 105,7 ME ce qui représente une baisse de -2,6% par rapport au 1er semestre 2017/2018. Ce repli est lié à l'augmentation des charges et de la progression des dotations aux amortissements indique le groupe



Le Résultat net part du Groupe ressort à 64,6 ME en baisse de 2,4 ME (soit -3,6%) par rapport au 31 mars 2018. Le Free Cash-Flow Opérationnel s'élève à 61,2 ME contre 74,6 ME pour la même période de l'exercice précédent.



Le Groupe réaffirme son objectif de croissance de l'EBO sur chiffre d'affaires et l'atteinte d'un taux compris entre 27 et 28% (hors Futuroscope).



