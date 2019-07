Cie des Alpes : hausse de +4,3% des revenus 9 mois

18/07/2019 | 18:33

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Compagnie des Alpes s'élève à 669,877 millions d'euros pour les 9 premiers mois de l'exercice 2018/2019, en croissance de 4,3% en données retraitées et de 3,0% à périmètre comparable.



Au seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires s'affiche à 171,685 millions d'euros, soit une hausse de +7,5%. Ceci après de précédentes hausses trimestrielles de +7,3% (au premier) et de +2% (au deuxième).





