Cie des Alpes : hausse de 6% du CA annuel à 801,2 ME

18/10/2018 | 19:13

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 801,2 ME pour l'exercice 2017/2018, en croissance de 6,0% en données retraitées et de 3,1% à périmètre comparable.



Le chiffre d'affaires des Domaines skiables au cours du 4ème trimestre est en hausse de +11,7% à 6,8 ME. Sur l'ensemble de l'exercice 2017/2018, le chiffre d'affaires progresse de 3,0% à 429,3 ME.



Le chiffre d'affaires des Destinations de loisirs au cours du 4ème trimestre de l'exercice 2017/2018, qui représente plus de 40% de l'activité annuelle, progresse de 3,2% pour atteindre 141,3 ME, en ligne avec les attentes du Groupe. Sur l'ensemble de l'exercice 2017/2018, la progression est de 4,3%, à périmètre comparable à 339,9 ME.



