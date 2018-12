Cie des Alpes : hausse de plus de 82% du résultat net pdg

10/12/2018 | 18:23

Le Chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 801,2 ME, en progression de 6,0% en données retraitées et de 3,1% à périmètre comparable. ' Cette performance reflète une croissance des deux principales activités du Groupe ' précise la direction.



L'Excédent Brut Opérationnel (EBO) est en hausse de 5,4% en données retraitées à 218,3 ME. Le Résultat Opérationnel (RO) subit un léger tassement à 97,0 ME contre 98,9 ME lors de l'exercice précédent qui bénéficiait d'éléments positifs non récurrents pour un montant de 3,3 ME.



Le Résultat net part du Groupe pour l'exercice 2017/2018 ressort en hausse de plus de 82% à 57,2 ME contre 31,3 ME pour l'exercice précédent.



' L'objectif d'atteindre en 2022 un ROCE Opérationnel supérieur à son niveau de l'an dernier est maintenu, étant confirmé que cette évolution ne sera pas linéaire ' indique le groupe.



