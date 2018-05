Compagnie des Alpes : grimpe sur une note d'analyste positive

02/05/2018 | 16:04

Compagnie des Alpes grimpe de 5,1% avec son entrée dans la liste des valeurs préférées ('short list') de Portzamparc pour le mois de mai. Le conseil de 'renforcer' la position est toujours de mise, l'objectif de cours assigné étant de 32,8 euros.



La note souligne la hausse de la fréquentation et de la 'recette skieur' du côté des domaines skiables, ainsi qu'une tendance de la belle saison qui devrait être favorable pour les destinations de loisir (parcs à thème).



En outre, Compagnie des Alpes connaît selon Portzamparc une 'amélioration de la rentabilité des actifs', ce qui découlera de la fermeture des musées Grévin déficitaires (Séoul et Prague), alors que la direction a confirmé ses objectifs de marge.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.