Compagnie des Alpes : un départ après le remaniement

16/10/2018 | 16:34

La Compagnie des Alpes annonce cet après-midi que sa directrice générale déléguée, Agnès Pannier-Runacher, quitte ses fonctions au sein de l'entreprise.



C'était attendu : Agnès Pannier-Runacher a en effet été nommée, un peu plus tôt dans la journée, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances.



'En qualité de directrice générale déléguée depuis le 28 janvier 2013, Agnès a puissamment contribué à transformer l'entreprise, à mettre en oeuvre de manière déterminée et efficace son Plan Stratégique et à améliorer très significativement ses performances. Je la remercie vivement, en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des collaborateurs, de tout ce qu'elle a brillamment accompli et de son engagement de tous les instants au service du Groupe et de ses équipes', commente Dominique Marcel, président-directeur général de la Compagnie des Alpes.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.