Bourse de Francfort: le Dax toujours au plus haut (+0,30%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait mercredi en hausse, le Dax gagnant 0,30%, progressant encore après son plus haut historique la veille dans un contexte de reflux des craintes liées au coronavirus Covid-19.

Vers 08H15 GMT, l'indice vedette progressait de 40,49 points, à 13'668,33 points. Le MDax des valeurs moyennes était stable à 28'194,98 points.

"Après avoir atteint un niveau record, la hausse pourrait rapidement se poursuivre", selon Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader. "L'optimisme a nettement augmenté ces derniers jours."

- DEUTSCHE TELEKOM (0,56% à 15,51 euros): un juge fédéral a approuvé mardi la fusion entre les numéros trois et quatre des réseaux de téléphonie mobile aux Etats-Unis, Sprint et T-Mobile, filiale de Deutsche Telekom, levant un des derniers obstacles à cette opération dont certains craignent qu'elle conduise à des prix plus élevés.

- DAIMLER (1,04% à 43,08 euros): le constructeur a fait état mardi d'une chute de son bénéfice net annuel de 64% à 2,71 milliards d'euros sous l'effet de provisions liées au "dieselgate" alors que le chiffre d'affaires a progressé de 3%. Mais il profite, à l'image des autres valeurs automobiles, de la détente des investisseurs vis-à-vis de l'épidémie de pneumonie virale: VOLKSWAGEN (1,19% à 169,44 euros), BMW (1,13% à 65,14 euros), CONTINENTAL (+1,04% à 105,22 euros).

