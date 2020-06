Etats-Unis : de la crise sanitaire à une crise politique (Candriam)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aux Etats-Unis, la baisse d'activité semble avoir été moins profonde que dans la moyenne des pays de la zone euro. « La crise n’en a pas moins fortement touché des secteurs ‘grands employeurs’ », note Anton Brender, chef économiste chez Candriam. Malgré un soutien budgétaire massif comprenant notamment un volet incitant les petites entreprises à maintenir l’emploi (le Paycheck Protection Program), le taux de chômage a approché 20 % en avril pour retomber un peu en mai.L'explosion du taux d'épargne des ménages a été tout aussi spectaculaire : elle est le reflet d'une baisse marquée de leur consommation et d'une relative stabilité de leurs revenus grâce à la hausse des transferts reçus (allocations chômage, chèques Trump…), ajoute l'expert.Les désaccords entre Démocrates et Républicains sur l'aide à apporter aux États et collectivités locales bloquent pour l'instant la conclusion d'un nouvel accord budgétaire, mais l'approche de l'élection présidentielle et le contexte politique encore dégradé par la récente exacerbation des tensions raciales, pourraient pousser à trouver un compromis, estime Anton Brender.Dans ce contexte, le PIB américain serait toujours, fin 2020, 5 % en-deçà du niveau attendu en début d'année et, en moyenne sur l'année, l'activité se contracterait de près de 6,5 %.