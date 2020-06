Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le scénario de la reprise en V alimente actuellement plusieurs secteurs et poussait jusqu’en début de semaine à la rotation sectorielle des valeurs de croissance vers les valeurs values/cycliques, constate John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud. Si les bancaires, l’automobile et l’industrie plus généralement ont largement bénéficié de ce mouvement, le secteur aérien a été le plus entouré pendant près de 2 semaines.Cependant les perspectives pour ce secteur crucial sont moroses à court terme et les investisseurs pourraient à nouveau déchanter rapidement, prévient l'expert. Le secteur aérien a subi avec l'arrivée du coronavirus un véritable choc dont il ne se relèvera pas de sitôt.Cependant il est faux de dire ici qu'il ne renaîtra pas de ses cendres, tempère John Plassard. Il y aura bien évidemment des mouvements de consolidations et une modification des habitudes en terme de vol, mais l'industrie en elle-même devrait progressivement retrouver de son élan.En espérant que les nouveaux modèles d'avion deviennent de moins en moins gourmant en kérosène et en définitive en bilan carbone.