Ceconomy : Barclays initie à 'pondérer en ligne'

11/04/2019 | 15:00

Barclays initie une couverture sur Ceconomy avec un conseil 'pondérer en ligne' et un objectif de cours de 5,5 euros, dans une note sur le distributeur allemand d'électronique, ainsi que sur le français Fnac Darty et le britannique Dixons Carphone.



'Bien qu'il bénéficie théoriquement de nombreux avantages compétitifs, la visibilité limitée sur la dynamique des profits de Ceconomy nous empêche de nous montrer plus positifs à ce stade', explique l'intermédiaire financier à propos de l'Allemand.



Par comparaison, il est à 'surpondérer' sur Fnac Darty, 'grâce à une exécution sans accrocs et à des perspectives de croissance attractives', et sur Dixons Carphone, dont il met en avant la mise en oeuvre d'une 'stratégie de redressement sensible'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.