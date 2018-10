Ceconomy : chute de 20% sur un nouveau 'profit warning'

09/10/2018 | 09:29

Ceconomy a lancé hier dans la soirée un nouvel avertissement sur ses résultats 2017/2018, ce qui provoque une chute de 20% du titre ce matin à la Bourse de Francfort. Le distributeur allemand d'électronique grand public aux enseignes MediaMarkt et Saturn, qui avait déjà réduit ses projections le 18 septembre, escompte désormais un EBITDA de l'ordre de 630 millions d'euros, et non plus de 680 à 710 millions d'euros, à comparer avec 714 millions en 2016/2017.



Le résultat d'exploitation s'annonce pour sa part autour de 400 millions d'euros, et non plus entre 460 et 490 millions, après 494 millions hors exceptionnels en 2016/2017.



Hors effets de changes et de périmètre, Ceconomy attend un CA annuel en hausse de 0,2% 'environ'.



Le 18 septembre, Ceconomy mettait en cause la faiblesse de l'activité en Allemagne au 4e trimestre, soit durant l'été, ainsi qu'une mise en place plus longue que prévu de la nouvelle stratégie dans ce pays. Cette fois, il est question 'd'une contribution significativement plus faible que prévu de MediaMarktSaturn Retail Group au résultat opérationnel à la fin de l'exercice 2017/2018'.



Rappelons que le groupe publiera son chiffre d'affaires 2017/2018 (l'exercice prend fin en septembre) le 25 octobre, les comptes correspondants étant prévus le 19 décembre.







