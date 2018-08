Ceconomy en discussions pour céder sa participation dans Metro

Données financières (€) CA 2018 21 820 M EBIT 2018 506 M Résultat net 2018 -49,4 M Trésorerie 2018 300 M Rendement 2018 4,07% PER 2018 402,25 PER 2019 8,56 VE / CA 2018 0,09x VE / CA 2019 0,09x Capitalisation 2 313 M Graphique CECONOMY Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CECONOMY Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 9,07 € Ecart / Objectif Moyen 41% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Pieter August Haas Chief Executive Officer & Labor Director Jürgen Fitschen Chairman-Supervisory Board Mark Frese Chief Financial Officer Jürgen Schulz Deputy Chairman-Supervisory Board Ulrich Dalibor Independent Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) CECONOMY -48.94% 2 708 BEST BUY COMPANY 19.88% 23 078 AARON'S, INC. 27.60% 3 518 TECH DATA CORP -11.66% 3 308 DIXONS CARPHONE -15.78% 2 513 BIC CAMERA INC. -11.39% 2 506