2019 - 21 MAI Actualité Cegedim et Sanofi : une collaboration innovante en Europe sur les données de santé en vie réelle En savoir plus

Cegedim et Sanofi : une collaboration innovante en Europe sur les données

de santé en vie réelle

Boulogne-Billancourt, le 21 mai 2019

Cegedim annonce une collaboration européenne sans précédent avec Sanofi autour de la fourniture de données en vie réelle au service du progrès en santé.

Cegedim,entreprise innovante et acteur historique de la data dans le domaine médical, met à disposition de Sanofi l'ensemble des données en vie réelle France et Royaume-Uni, issues de la base de données propriétaire THIN,avec un historique depuis 1994. La base de données THINporte sur plusieurs millions d'individus en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Belgique et en Roumanie. Cette base de données, mise à jour quotidiennement, est totalement anonymisée en conformité avec la règlementation en vigueur (incluant mais non limitée au RGPD). Hébergée en environnement agréé « Hébergement des Données de Santé » (HDS), elle respecte également le standard international OMOP sur la structure des bases de données.

Une vision unique à 360° du parcours de soins

Les données fournies, actuellement sans équivalent sur le marché, sont accessibles immédiatement aux technologies de l'Intelligence Artificielle. Les équipes Real World Evidence et médicales de Sanofi bénéficient également de l'accompagnement des experts de Cegedim Health Data, contribuant à l'amélioration de la prise en charge des patients dans les domaines thérapeutiques de Sanofi.

Cette collaboration stratégique avec Sanofi, l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique, renforce le positionnement de Cegedimen tant qu'acteur de référence en matière de données en vie réelle et vise à accélérer la révolution digitale de la santé en Europe.

Cette collaboration historique avec l'un des tout premiers acteurs de l'industrie pharmaceutique est un signe fort de notre expertise européenne dans les données en vie réelle et de notre capacité à les rendre "actionnables". La profondeur d'historique et la robustesse des données THIN ont déjà permis plus de 600 publications », souligne Jean-Claude LABRUNE, Président Directeur Général de Cegedim .

A propos de Cegedim Health Data :

Cegedim Health Data est un acteur européen clé dans les domaines de la donnée de vente, de la donnée patient en vie réelle, des outils de visualisation, des analyses et des solutions pour la prise en charge des patients. Il fournit des données longitudinales patients totalement anonymisées d'une grande précision, éthiques et actionnables pour améliorer la prise en charge des patients. Ces données prop riétaires sont utilisées par les industries pharmaceutiques, la recherche en santé, les universités. Elles sont référencées par les autorités de santé en France et au Royaume-Uni. Plus de 600 publications scientifiques sont issues de notre base de données européenne THIN(The Health Improvement Network). Cette activité est présente en Belgique, Espagne, France où elle est portée par GERS Data, Roumanie, Royaume-Uni et prochainement en Allemagne et Italie.

Pour en savoir plus : https://www.cegedim-health-data.com/.Et suivez Cegedim Health Data sur LinkedIn : LinkedIn

À propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l'assurance. Cegedim compte plus de 4 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 468 millions d'euros en 2018.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr.Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedInet Facebook.

