2019 - 28 AOÛT Autres évènements Cegedim : Cession du fonds de commerce de sa filiale US En savoir plus

Cegedim : Cession du fonds de commerce de sa filiale US

Impact financier positif pour le Groupe

Intégration des activités de Pulse au sein d'un groupe solidement implanté en

Amérique du Nord

Le présent communiqué de presse est publié en français et en anglais. En cas de divergence entre ces versions, la version originale rédigée en français fait foi.

Boulogne-Billancourt, France, le 28 août 2019 avant bourse

Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, annonce la cession à la société CareTracker Inc, membre de N. Harris, de la quasi-totalité du fonds de commerce de Pulse Systems Inc, filiale détenue à 100%.

Dans le cadre de cette transaction les solutions et services logiciels, les services de RCM, tous les contrats clients, une partie des contrats fournisseurs, et une grande partie du personnel ont été transférés à l'acquéreur.

Cette intégration au sein d'un groupe solidement implanté en Amérique du Nord permettra à Pulse de poursuivre son développement dans les meilleures conditions et à Cegedimde se recentrer sur l'Europe y compris le Royaume-Uni, et d'améliorer son profil financier.

Cette opération pourrait entrainer une dépréciation d'actif de l'ordre de 20 millions d'euros. Le Groupe sera en mesure de communiquer plus d'informations lors de la publication des résultats du premier semestre, le 19 septembre prochain.

En 2018, Pulse a contribué au chiffre d'affaires du Groupe à hauteur de 11,3 M€ et négativement à l'EBITDA et l'EBIT courant du Groupe. La société Pulse Systems Inc sera liquidée dans les prochains mois.

A propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l'assurance. Cegedim compte plus de 4 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 468 millions d'euros en 2018.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

