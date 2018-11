CEGEDIM : et PHARMAGEST annoncent un partenariat technologique stratégique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services et Pharmagest, leader français de l'informatique officinale, ont annoncé la mise en place d'un partenariat technologique stratégique en France visant à fluidifier le parcours patient et les relations ville-hôpital grâce à leur expertise logicielle." Les professionnels de santé doivent pouvoir disposer en temps réel ou quasi réel, d'une information fiable et sécurisée sur le patient, complètement intégrée dans leurs différents logiciels métier. Les systèmes d'interopérabilité actuels ayant montré leurs limites, seul un partenariat technologique fort entre des acteurs majeurs peut conduire à l'élaboration d'un système d'information de santé fiable et efficace ", ont expliqué les deux partenaires.C'est pourquoi Cegedim et Pharmagest rendent interopérables leurs logiciels et bases de données en France.Cette interopérabilité concerne les EHPAD (logiciels Malta informatique) et les médecins de ville, centres de santé, MSP et paramédicaux (logiciels Cegedim) ; les structures de HAD (logiciels Dicsit) les médecins de ville, centres de santé, MSP et paramédicaux (logiciels Cegedim) ; les Hôpitaux (GHT équipés par Axigate) et les médecins de ville, centres de santé, MSP et paramédicaux (logiciels Cegedim et plateforme de prise de rendez-vous Docavenue), mais aussi les pharmaciens (LGPI Global Services de Pharmagest et Smart Rx de Cegedim) et les médecins de ville, centres de santé, MSP et paramédicaux (logiciels Cegedim et Docavenue Téléconsultations)