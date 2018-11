Cegedim : 2018 - 05 NOVEMBRE Actualité CP Cegedim Outsourcing / Société du Grand Paris En savoir plus

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Groupe Cegedim et sa filiale Cegedim Outsourcing accompagnent la Société du Grand Paris dans la croissance de sonsystème d'information

Un nouveau marché publicportant sur un vaste projet d'infogérance

Vélizy, le 5 novembre 2018

Le GroupeCegedimet sa filialeCegedim Outsourcing,spécialiste des métiers de l'infrastructure IT et en business process outsourcing (BPO), annoncent avoir été choisis par la Société du Grand Paris pour la gestion de son systèmed'information(SI) en infogérance, dans un contexte de développement rapide de ses activités.

Cegedimrenforce ainsi son partenariat avec la Société du Grand Paris, établissement créé par l'État dont la mission est de piloter le déploiement et le financement du Grand Paris Express, ses 200 km de nouvelles lignes de métro automatique autour de la capitale et les 68 gares de ce réseau.

Le GroupeCegedim,déjà retenu via sa filialeCegedim Outsourcingpour la gestion des services informatiques (ITSM1) de la Société du Grand Paris -voir communiqué du 9 octobre 2017,a en effet remporté un nouveau marché auprèsde l'établissement public.Ce projet,d'une durée de deux ans reconductible deux fois pour une durée d'un an, portesur la montée en charge du périmètre d'infogérance, dans un souci de qualitéet de sécurité des services.

La phase opérationnelle a débuté

Après mise en concurrence des acteurs du marché, la Société du Grand Paris a choisiCegedimen mars 2018, selon des critères de qualité des services, proposés dans une enveloppe budgétaire maîtrisée. Entré en phase de déploiement opérationnelle, ce projet vise à garantir la qualité des services bureautiques et applications métiers fournis aux utilisateurs, notamment en termes de réactivité, de disponibilité et de traçabilité.

«L'extension du marché d'infogérance s'inscrit dans la croissance de nos activités et doit de ce fait répondre à une exigence d'amélioration continue. Par la robustesse de ses outils et l'expertise de ses équipes, CegedimOutsourcing nous a apporté le niveau attendu d'un partenaire de confiance pour co-construire cette prestation dans la durée, avec la priorité donnée à la satisfaction des utilisateurs », témoigneJean-Paul DAUFES, Directeur des Affaires Générales de la Société du Grand Paris.

Un ajustement continu aux besoins des utilisateurs

La Société du Grand Paris s'appuiera sur les solutions et le conseil deCegedimpour : la formalisation et lastandardisation de la prestation d'infogérance ; la documentation complète de la prestation et son maintien à jour ; la disponibilité du SI auprès des utilisateurs (postes de travail et infrastructures), ainsi que l'ajustementcontinu aux besoins des utilisateurs.

« Nous souhaitons établir un partenariat fort avec la Société du Grand Paris afin de l'accompagner danssa mission visant à créer de nouveaux liens entre les territoires et les habitants en réinventant la métropole francilienne.

L'écoute active des besoins exprimés et la mobilisation de nos équipes pour répondre à l'évolution de ces besoinsdans le temps font partie intégrante de notre culture de travail », souligneGabriel YOPPA,Ingénieur d'Affaires, Cegedim.

1Information Technology Service Management : gestion des services informatiques.

Cegedim

137 rue d'Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : +33 (0)1 49 09 22 00

www.cegedim.fr

SA au capital de 13 336 506,43 euros SIREN 350 422 622

R. C. S. Nanterre B 350 422 622

A propos de Cegedim Outsourcing :

Cegedim Outsourcing est spécialisée dans les métiers de l'infrastructure IT ainsi qu'en Business ProcessOutsourcing (BPO). Au sein de son pôle IT, Cegedim Outsourcing délivre aux entreprises de toute taille des services hautement sécurisés (Processus métier et SI), d'intégration, d'infogérance, des prestations en assistance technique et des solutions innovantes avec des partenaires de renom. A travers son pôle BPO-Relation Clients et son expertise reconnue sur les secteurs à données sensibles, Cegedim Outsourcing propose des services de relation client externalisée, de dématérialisation et de gestion de back office.

Pour en savoir plus :www.cegedim-outsourcing.fr



A propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques del'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l'assurance. Cegedim compte plus de 4 200 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 457 millions d'euros en 2017.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus :www.cegedim.fr



A propos de la Société du Grand Paris :

La Société du Grand Paris est l'établissement public créé par l'État dont la mission est de piloter le déploiement et le financement du Grand Paris Express. Elle assure la construction desinfrastructures qui composent le réseau et l'acquisition des matériels roulants qui le parcourront. Futur métro du Grand Paris, le Grand Paris Express est le plus grand projet d'infrastructure et d'aménagement d'Europe. Avec200 kilomètres de réseau, le projet prévoit la création de quatre nouvelles lignes autour de Paris, le prolongement de deux lignes existantes (les lignes 11 et14), la construction de 68 gares et l'aménagement de nouveaux quartiers autour de ces futurs pôles urbains.

Pour en savoir plus :www.societedugrandparis.fr



