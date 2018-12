Cegedim : 2018 - 11 DÉCEMBRE Actualité 9ème Investor Summit de Cegedim sur le thème de la transformation digitale En savoir plus

COMMUNIQUE DE PRESSE

Information financière

9èmeInvestor Summit de Cegedim sur le thème de la transformation digitale

Le 11 décembre 2018 de 14h30 à 18h (accueil par le Top Management dès 14h)

Auditorium Cegedim, 17 rue de l'AncienneMairie à Boulogne-Billancourt

Boulogne-Billancourt, le 11 décembre 2018

Cegedim,entreprise innovante de technologies et de services, organise son 9èmeInvestor Summit le 11 décembre 2018, dans ses locaux à Boulogne-Billancourt.L'objectif de cette édition est de montrer, à travers des exemples trèsprécis et concrets, que Cegedim est un partenaire de choix dans l'accomplissement dela transformation digitale de ses clients.

Agenda :

Introductionpar Laurent Labrune, CEO de Cegedim.

La transformation digitale dans le secteur de la santé, par Jan Eryk Umiastowski, Chief Investment Officer / Head of Investor Relations de Cegedim.

Exemples de transformation digitale réussie pour les médecins et les pharmaciens grâce à Cegedim, par Stefan Janssens, Président de Cegedim Healthcare Software.

Focus sur les Etats-Unis avec le témoignage d'un client de Pulse,par Kathy McClung, Practice Administration de OANO.

Le cadre légal de la télémédecine et la stratégie Docavenue, par Dr Eric Jarrousse, VP Strategy de Cegedim Healthcare Software et Arnault Billy, General Manager de Docavenue.

GERS Data : données patients pour les médecins, données pour les pharmaciens,par Gilles Paubert, Global Head of Real World Data et David Syr, Managing Director de GERS Data.

Infrastructure IT, data center, hébergement sécurisé et données de santépar Frédéric le Guillou, Chief Information Officer de Cegedim.

Cegedim Insurance Solutions : transformation digitale du monde de l'assurance santé, par Philippe Simon, CEO de Cegedim Insurance Solutions et Pierre-Henri Comble, Head of Strategy de Cegedim Insurance Solutions.

Cegedim e-business : digitalisation des processus en entreprises de tous secteurs, par Benoit Garibal, General Manager de Cegedim e-business.

Le Groupe confirmera à cette occasion ses perspectives de stabilité de son EBITDApar rapport à 2017 et d'une croissance organique modérée de son chiffre d'affaires.

Cegedim

137 rue d'Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : +33 (0)1 49 09 22 00

www.cegedim.fr

SA au capital de 13 336 506,43 euros SIREN 350 422 622

R. C. S. Nanterre B 350 422 622

Les supports de présentation (en anglais) et les enregistrements vidéos (en français et en anglais) de cet événement seront consultables sur le site Finance de Cegedim à l'adresse:https://www.cegedim.fr/finance/documentation/Pages/presentations.aspxet sur l'application mobile de lacommunication financière Cegedim IR, téléchargeable sur :https://www.cegedim.fr/finance/profil/Pages/CegedimIR.aspx.

A propos de Cegedim:

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques del'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l'assurance. Cegedim compte plus de 4 200 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 457 millions d'euros en 2017.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus :www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter :@CegedimGroup,LinkedInetFacebook.

Aude BALLEYDIERCegedim Jan Eryk UMIASTOWSKICegedim Responsable Communicationet Relations Médias Directeur des Investissements et Responsable Relations Investisseurs Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81aude.balleydier@cegedim.fr Tél. : +33 (0)1 49 09 33 36janeryk.umiastowski@cegedim.com Marina ROSOFFPour Madis PhileoSuivez Cegedim : Relations Médias Tél. : +33 (0)6 71 58 00 34marina@madisphileo.com

