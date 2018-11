Cegedim : 2018 - 19 NOVEMBRE Actualité Avec Cegedim-MEDIA, Marionnaud donne de l’éclat aux marques En savoir plus

COMMUNIQUE DE PRESSE

Avec Cegedim-MEDIA, Marionnauddonne de l'éclat auxmarques

Un dispositif Digital Médialancé dans 100 magasins de l'enseigne

Boulogne Billancourt, le 19/11/2018

Cegedim-MEDIA (C-MEDIA),spécialiste de la communication digitale sur le point de vente, filiale duGroupe Cegedim,annoncela signature d'un contrat avec Marionnaud, leader européen de la distribution sélective de parfums et cosmétiques. Grâce aux solutions innovantes de C-MEDIA, Marionnaud poursuit sa digitalisation avec l'installation d'écransdans ses vitrines et propose aux annonceurs un puissant relais de communication visuelle.

Le spécialiste du Digital Out-Of-Home (DOOH)C-MEDIA,expert de la communication digitale 360° en pharmacie etparapharmacie d'enseigne, étend son expertise au secteurde la parfumerie. L'enseigneMarionnauda en effet choisi de déployer sur cent de ses points de vente les solutions deC-MEDIA.Testé au premier semestre 2018, le dispositif est actuellementen cours de déploiement, pour une mise en œuvre complète en amont de la période des Fêtes.Lasélection des points de vente s'est faite de manière rigoureuse grâce à l'outil de géomarketing deC-MEDIA,afin de choisir la zone de chalandise la plus attractive : une Occasion De Voir (ODV) estimée à 25 millions de contacts par semaine.

Grâce à l'installation d'écrans de vitrines haute luminosité (2500 cd/m2) de 75 pouceset d'écrans "in store"LCDMarionnaudpropose à ses clients des messages dynamiques autour des services comme le « Click & Collect Express 1h » par exemple, et aux annonceurs un outil de visibilité performant pour leurs marques de parfumerie et de cosmétiques qui leur permettrait ainsi debénéficier d'une diffusionde 800 fois minimum par jour.

Dynamiser le parcours "shopper"

«L'enjeu est pour nous d'apporter du contenu spécifique à nos clients notamment sur les servicesdans une approche de commerce unifié mais également à plus long terme du contenu éditorial. Cela permet également aux annonceursde pouvoir diffuser le bon message au bon endroit et au bon moment, avec la garantie d'une visibilité optimale. Le Digital Out-Of-Home (DOOH) nous a paru être un vecteur particulièrement efficace pour cela », témoigneMorad Akcha,Directeur des systèmes d'information et de la transformation digitalede Marionnaud.

«Nous sommes heureux d'accueillir parmi nospartenaires une enseigne de référence de la parfumerie et descosmétiques. Nos solutions de communication visuelle éprouvées dans le réseau des pharmacies d'officine etparapharmaciessont un accélérateur médiatique exceptionnel permettant de toucher l'ensemble de lazone de chalandise », souligneAlexis GUFFROY, Directeur Général de C-MEDIA.

A propos de C-MEDIA:

Cegedim-MEDIA (C-MEDIA), spécialistede la communication en pharmacie et parapharmacie d'enseigne propose dessolutions de communication digitale adaptées pour proposer une équation médiatique à fort impact. Les études menées par GERS Data, ont démontré la capacité du réseau C-MEDIA à générer du sell out sur l'ensemble de la zone de chalandise (600mà pied).

Pour en savoir plus :www.cegedim-media.fr

Cegedim

137 rue d'Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : +33 (0)1 49 09 22 00

www.cegedim.fr

SA au capital de 13 336 506,43 euros SIREN 350 422 622

R. C. S. Nanterre B 350 422 622

A propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des fluxnumériques de l'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santéet de l'assurance.Cegedim compte plus de 4 200 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de457millions d'euros en 2017.Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus :www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter :@CegedimGroup,LinkedInetFacebook.

A propos de Marionnaud :

En France, Marionnaud dispose d'un site e-commerce, vitrine de l'enseigne associé à un maillage national très dense d'environs 500 magasins dont la moitié disposent d'un Institut de beauté. Elle emploie aujourd'hui 3 855 collaborateurs. Avec plus de 3000 conseillères de beauté dont plus de 500 esthéticiennes, Marionnaud accompagne chaque client vers une beauté adaptée à ce qu'il est vraiment. Marionnaud distribue sa marque propre et une vingtaine de marques exclusives.

L'offre numérique s'inscrit dans le développement digital de l'enseigneavec les technologies diagnostic de peau tout comme le lancement du nouveau service « Click & Collect express 1h » qui permet dorénavant de commander les produits de son choixavec la possibilité de le retirer dans l'heure dans le magasin Marionnaud de son choix.

