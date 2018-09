Cegedim : 2018 - 20 SEPTEMBRE Actualité Docavenue annonce le lancement de son offre de Téléconsultation En savoir plus

COMMUNIQUE DE PRESSE

Docavenue annonce le lancement de son offre de Téléconsultation

Une solution conforme à la pratique médicale et notamment aux besoins du patient et du médecin traitant

Boulogne-Billancourt, France, le 20 septembre 2018

Après les succès de son offre de télémédecine assistée,Docavenue,start-up du GroupeCegedim,entreprise innovante de technologies et services, annonce le lancement début octobre de sa solution de téléconsultation à l'échelle nationale.Conçue pour une intégration fluide aux pratiques médicales, cette solutions'appuie sur l'expertisede Cegedim en matière de digitalisation du cabinet.

Le remboursement de la téléconsultation, en vigueur depuis le 15 septembre 2018, ouvre la voie à sa généralisation en France. Cette pratique vise à éviter au patient ou au médecin des déplacements inutiles, à lutter contre les déserts médicaux et à optimiser le temps médical. Un Français sur deux se déclare prêt à consulter un médecin via une consultation de télémédecine (en complément des consultations physiques) et trois médecins sur quatre se disent favorables à son développement1.

Dans ce contexte favorable,Docavenuea annoncé la création d'une structure agile et le recrutement de100 collaborateurs en France pour soutenir le déploiement de son offre de téléconsultation(voir communiqué du 5juillet 2018), dont les précommandes ont débuté. Ce lancement fait suite à des expériences prometteuses, notamment en Espagne et en région Centre-Val de Loire2.

Une solution inscrite dans le parcours de soins

« Nous sommes heureux de proposer aux médecins et à leurs patients une solution de téléconsultation pensée à 100% pour l'amélioration de lapratique médicale. Nous allons bientôt fêter notre 100 000eclient professionnel de santé en France, et nous savons déjà que ce sera un clientDocavenueTéléconsultation! Notre priorité est de faciliter la relation médecin-patient, dans le cadre du parcours de soins coordonné. Nous croyons audéveloppement de la télémédecine, à condition d'en accompagner l'usage, carles besoins sont réels : plus detrois millions de personnes en France sont à trois quarts d'heure de route des principaux spécialistes3», indiqueArnault Billy, Directeur de Docavenue.

La solution proposée parDocavenueintégrera toutes les étapes d'une téléconsultation simple à mettre en œuvre etsûre : prise de rendez-vous en ligne ou téléconsultation immédiate, vidéo sécurisée, paiement,salle d'attente virtuelle, accès aux documents patient, transfert sécurisé de l'ordonnance, etc.

Elle s'adressera aux nombreux médecins libérauxdésireux de proposer ce nouveau mode de consultation aux patients dont ils sont le médecin traitant, comme lepermet la nouvelle réglementation, ainsi qu'aux patients à mobilité réduiteou résidant dans des déserts médicaux.

Au cœur de l'écosystème de la santé, avec plus de 290000 professionnels de santé équipés de ses logiciels à travers le monde, Cegedimréunit un panel unique d'expertises clés pour la mise en œuvre réussie de la télémédecine, en tantqu'hébergeur de données de santé agréé, précurseur des dossiers patients informatisés compatibles DMP, de la télétransmission des feuilles de soins etde l'ordonnance dématérialisée.

