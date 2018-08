Cegedim : 2018 - 27 AOÛT Actualité Cegedim-MEDIA s’allie à l’Établissement français du sang pour mobiliser les donneurs En savoir plus

COMMUNIQUE DE PRESSE

Cegedim-MEDIAs'allie à l'Établissement français du sang pour mobiliser les donneurs

Face à la moindre fréquentation des sites de prélèvement, un spot a été diffusé sur plus de 7 000 écrans en vitrine et intérieur de pharmacies

Boulogne Billancourt, le 27/08/2018

Cegedim-MEDIA (C-MEDIA),leader de la communication en pharmacie etparapharmacie d'enseigne,filiale du Groupe Cegedim née de la fusion des sociétés RNP et FUTURAMEDIA, s'associe à l'Etablissement français du sang (EFS) pour relayer son appelnational d'urgence au don de sang.

La moindre fréquentation estivale des lieux de prélèvement, aggravée cette année par les fortes chaleurs etl'actualité liée à la Coupe du monde de football, a généré une baisse inquiétante des dons de sang. Dans ce contexte, l'EFS a lancéun appel à la mobilisation massive des donneurs le 17 juillet (voircommuniqué de presse).

La communication visuelle, partenaire de la santé publique

C-MEDIAa entendu l'appel de l'EFS et misà dispositionson vaste réseau d'écrans et de vitrines digitalisées,partout en France. Pendanttout le mois d'août,C-MEDIAa diffusé gratuitement unspot par lequel l'EFS appelle à donner sonsang « dès maintenant ». Le spot a ainsi pu être diffusé sur un total de plus 7 000 écrans, dans plus de 800 vitrines et au sein de plus de 1 800 pharmacies et parapharmacies.

« On estime à 4 millions le nombre de Français qui entrent dans une pharmacie chaque jour1, ce qui fait de la communication visuelle en officine un puissant média. Nous sommes très heureux de mettre notre réseau, notre expertise et nos outils de communication au service de cette grande cause défendue parl'Etablissement françaisdu sang », souligneAlexis GUFFROY, Directeur Général de C-MEDIA.

L'appel se poursuit, puisque 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades etqu'aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles.

