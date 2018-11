Cegedim : 2018 - 29 NOVEMBRE Actualité FUTURAMEDIA présente ses derniers outils digitaux sur son nouveau site internet

COMMUNIQUE DE PRESSE

FUTURAMEDIA présente ses derniers outils digitaux sur son nouveau site internet

Un site qui reflète les nouvelles offres du précurseur de Digital Media en points de vente

Boulogne Billancourt, le 29/11/18

FUTURAMEDIA,précurseur du Digital Media en points de vente, lance son nouveau site internet. Quelques mois après le lancement de ses nouvelles offres de communication digitale, FUTURAMEDIA lance un nouveau site internet qui met en avant son panel de produits et services digitaux à destination des points de vente pour les secteurs de la Santé et de la Beauté. Rendez-vous sur le sitewww.futuramedia.fr.

Les graphismes et l'ergonomieont été revusafin d'apporter une navigationsimple aux utilisateurs pour leur permettred'accéder aux différents produits et digitaux pour leurs points de vente. Le site internetwww.futuramedia.frprésente les solutions de communication digitale :

La vision globale à 360° du Digital point de vente

Le catalogue de produits digitaux

La solution logicielle dédiée aux points de vente

L'expertise complèteet la performance du média

Les actualités et nouveautés dont la nouvelle solution de communication digitale Clip Santé

Clip SantédeFUTURAMEDIApermet aux points de vente de créer, en quelques clics, des animations instantanément et de les diffuser sur leurs dispositifs digitaux (écrans intérieurs, écrans vitrine, têtes de gondoles digitales, arches digitales, écrans de comptoirs, etc.). Grâce à cette application web, les points de vente disposent depacks digitaux clé en main(matériel, logiciel, hotline et SAV), pour gérer leur communication digitale avec souplesse et flexibilité.

La communication digitale en points de vente est devenue en quelques années un média à succès auprès des annonceurs, avecune croissance de +16.1% sur les recettes publicitaires nettes des médias1et plébiscité par lesconsommateurs. En effet, d'après une étude,85% des consommateurspensent que les écrans digitaux sur le point de vente donnent unemeilleure imageaux marques2et78%pensent que les écrans digitaux sur le point de vente facilitent lamémorisation2. Selon une autre étude,54%des clients sontincités à demander des conseils ou des informationssur un produit suite à une communication diffusée sur des écrans dans le point de vente.

« Notre nouveau site internet véhicule nos valeurs et notre expertise en tant que précurseur du Digital Media en point de vente. Notre objectif est de donner aux visiteurs unevision complète de notre capacité à nous adapter à tous les besoins et à toutes les configurationsà travers notre expertise. Le site reflète ainsi notre large gamme de produits et notre offre logicielle flexible », souligneGuy TAIEB, Directeur de FUTURAMEDIA.

Cegedim

137 rued'Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : +33 (0)1 49 09 22 00

www.cegedim.fr

SA au capital de 13 336 506,43 euros SIREN 350 422 622

R. C. S. Nanterre B 350 422 622

Page 1

COMMUNIQUE DE PRESSE

Photo illustrative :

1Source :https://www.matthieu-tranvan.fr/marketing-traditionnel/dooh-publicite-exterieure-digitale.html,selon le baromètre unifié du marché publicitaire 2017 Irep, France Pub, Kantar média.

2Source :http://www.affichage-dynamique-facile.com/etudes-digital-signage/,selon une Etude IAB de 2015.

3Source :http://www.connexion.pharmagest.com/biblio/rep_1900/fic_1873.pdf,selon une Etude IPSOS pour EliaConsulting de 2015.

A propos de FUTURAMEDIA: FUTURAMEDIA est une entreprise du Groupe Cegedim, spécialisée dans le Digital Media en point de vente depuis 2004. Elle développe des solutions de communication digitale à destination des BU du Groupe, des groupements de pharmacies et des pharmacies indépendants. FUTURAMEDIA gère ses solutions de communication digitale avec une vision à 360°.

Pour plus d'informations sur:www.futuramedia.fr

A propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques del'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l'assurance. Cegedim compte plus de 4 200 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 457 millions d'euros en 2017.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus :www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter :@CegedimGroup,LinkedInetFacebook.

Aude BALLEYDIERCegedim Responsable Communicationet Relations Médias Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81aude.balleydier@cegedim.fr Mélanie BRUGNACCHIFUTURAMEDIA Chargée de Communication Tél. : +33 (0)7 64 63 59 94melanie.brugnacchi@futuramedia.fr Marina ROSOFFPour Madis PhileoSuivez FUTURAMEDIA : Relations Médias Tél. : +33 (0)6 71 58 00 34marina@madisphileo.com Suivez Cegedim :

Page 2