Cegedim : 2018 - 31 AOÛT Actualité Cegedim Logiciels Médicaux renforce son implantation dans les centres de santé En savoir plus

Cegedim Logiciels Médicaux renforce son implantation dans les centres de santé

Son offre logicielle et de formation déployée dans cinq nouveaux centres et présentée au Congrès des centres de santé les 11-12 octobre à Paris

Boulogne-Billancourt, le 31 août 2018

Cegedim Logiciels Médicaux (CLM),éditeur de logiciels médicaux et société de services destinés aux professionnels de santé, annonce que le déploiement de sa solution dédiée aux centres de santé se poursuit avec succès en France.L'éditeur a été choisi pour équiper trois centres mutualistes bourguignons, un centre municipal de Dordogneet le centre intégré à l'hôpital de Mont-de-Marsan, soit cinq nouvelles structures.

Cegedim Logiciels Médicaux(CLM)contribue à l'accès aux soins de proximité, avec ses solutions facilitant la prise en charge pluriprofessionnelle des patients au quotidien. La gamme proposée aux centres de santé comprend désormais le logicielCrosswayet la solution « full web »MLM(monLogicielMedical.com). Ces solutions ont été choisies par la Mutualité Française Bourguignonne pour équiper trois centres de santé, à Imphy, Nevers et Tonnerre, où elles seront utilisées par des médecins, dentistes, professionnels paramédicaux et administratifs.

Cegedim Logiciels Médicaux informatise également le centre de santé municipal polyvalent du Lardin-Saint-Lazare, en Dordogne, avecCrosswayet le dentaire. De son côté, le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan (Landes) a choisi la solution detélétransmission des feuilles de soinsMLM FSEpour les médecins salariés de son centre de santé -structure distincte mais gérée par l'hôpital.

«De nouveaux modes d'organisation des soins se développent, à l'interface de la ville et de l'hôpital, nécessaires pour maintenir une offre de soins dans les zones sous-denses. La qualité de nos solutions et notre expérience aux côtés des professionnels de santé nous démarquent pour répondre à ces nouvelles configurations, comme aux plus traditionnelles. Nos équipes accompagnent les centres de santé dans le choix et l'appropriation de lasolution la plus conforme à leurs attentes », déclareDany Huppenoire, Directeur Général de Cegedim Logiciels Médicaux.

Un organisme de formation référencé Datadock

Éditeurmais également organisme de formation,Cegedim Logiciels Médicauxaccompagne les centres de santédans l'utilisation de leur logiciel. La sociétéa obtenu cette année le référencement Datadock, qui confirme la qualité de ses formations et garantit la prise en charge financière par les OPCA1.

Il existe environ 1 600 centres de santé en France2, qui peuvent être municipaux, associatifs ou encore mutualistes. CLM propose à ces structures, quel que soit leur statut et leur taille, des solutions adaptées à leurs besoins sur les plans fonctionnel, réglementaire et de la sécurité.

A ce jour, plus de 420 maisons et centres de santé ont déjà choisi une solution CLM, qui présentera ses nouveautés lors duCongrès national des centres de santéorganisé les 11 et 12 octobre à Paris.

1OPCA : Organismes paritaires collecteurs agréés, en charge de collecter les obligations financières des entreprises en matière de formation professionnelle.

2Source :Ministère des Solidarités et de la Santé.

A propos de Cegedim Logiciels Médicaux (CLM) :

Editeur de logiciels médicaux et société de services, CLM est parmi les leaders de l'informatisation des médecins en France. A l'écoute desprofessionnels de santé, ses équipes développent et déploient des solutions qui répondent aux besoins de la pratique quotidienne. Dans unenvironnement en pleine mutation, notamment en matière de démographie médicale et d'organisation dessoins, les logiciels de CLM (MLM, Crossway, MédiClick, Crossway CDS, Solution MSP) offrent aux médecins des solutions de gestion de dossiers patients 100% certifiées adaptées à leur pratique, conformes au réglementaire, innovantes et évolutives. Le contenu médical est personnalisé pour chaque spécialité,l'ergonomie fonctionnelle s'adapte au mode d'exercice (seul, en cabinet de groupe, en centre de santé, en Maison ou Pôle de Santé Pluriprofessionnels) et les logiciels intègrent tous les outils de mobilité, de partage et de coordination des soins. Innovants, les logiciels sont ouverts sur la santé connectée avec le Pack Connect CLM et sur la modernisation de la relation médecin/patient avec Docavenue.

CLM, ce sont 150 personnes, dont plus de 100 en régions qui chaque jour assurent au médecin un suivi de proximité.

Pour plus d'informations :www.cegedim-logiciels.com

A propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques del'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l'assurance. Cegedim compte plus de 4 200 collaborateursdans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 457 millions d'euros en 2017.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus :www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter :@CegedimGroup,LinkedInetFacebook.

